ليبيا الاقتصادية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط عن إطلاق برنامج لتطوير خريجي التخصصات النفطية الحاصلين على شهادات البكالوريس والدبلوم العالي من الجامعات والكليات والمعاهد العامة.

ونشرت المؤسسة بالأرقام الإحصائيات الخاصة بالمسجلين في منصة البرنامج حتى الآن مشيرة إلى أن الأرقام النهائية ستنشر بعد إجراء التدقيق والمراجعة، وذلك تعزيزاً لمبدأ الشفافية وإلحاقاً بالإعلان عن إطلاق برنامج تطوير خريجي التخصصات النفطية المتحصلين على شهادات البكالوريس والدبلوم العالي من الجامعات والكليات والمعاهد العامة، مضيفة أن آخر موعد للتسجيل سيكون الثاني عشر من الشهر الحالي.