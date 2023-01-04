المصرف المركزي يكشف بأن إجمالي إيرادات الدولة خلال العام 2022 بلغ 134.4 مليار دينار

كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان له اليوم الأربعاء بأن إجمالي إيرادات الدولة خلال العام 2022 بلغ رقما قياسيا بوصوله إلى 134.4 مليار دينار فيما بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي خلال العام الماضي فقط 127.9 مليار دينار أي بفائض يصل إلى 6 مليارات و500 مليون دينار.

وأوضح المصرف المركزي بأن إجمالي إيرادات الدولة خلال العام 2022 بلغ 134.4 مليار دينار منها مبلغ 130.5 مليار دينار من الإيرادات النفطية أي بنسبة تصل إلى 97% من إجمالي الإيرادات.

أما الإنفاق الحكومي خلال العام 2022 فقد بلغ بحسب بيان “المركزي” 127.9 مليار دينار خصص منها مبلغ 47.1 مليار دينار للمرتبات ومبلغ 34.3 مليار للمؤسسة الوطنية للنفط و20 مليار دينار لباب الدعم ومبلغ 17.5 مليار لباب التنمية إضافة إلى 9 مليارات دينار للنفقات التسييرية.

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