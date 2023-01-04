المركزي يكشف حجم الإيرادات والإنفاق عن عام 2022

الوطن/ رصد

كشف مصرف ليبيا المركزي في بيانه الشهري للإيراد والإنفاق العام عن

الفترة المُمَتَدّة من 2022/01/01 حتى 2022/12/31.

وذكر المركزي أن إجمالي قيمة الإيرادات بلغ 134.4 مليار دينار ليبي، فيما بلغ إجمالي الإنفاق 127.9 مليار دينار ليبي.

وأشار المركزي إلى أن إيرادات المبيعات النفطية بلغت 105.5 مليار دينار، وإيرادات الإتاوات النفطية 13.6 مليار دينار.

ولفت المركزي في بيانه إلى أن الإنفاق على باب الدعم بلغ 20 مليار دينار وعلى المرتبات 47.1 مليار دينار، وعلى باب التنمية 17.5 مليار دينار، بينما حظيت المؤسسة الوطنية للنفط بميزانية استثنائية بلغت 34.3 مليار دينار.

وأضاف البيان أن إجمالي الإنفاق لمجلس الوزراء بلغ 1.953 مليار دينار، ولمجلس النواب 1.084 مليار دينار، كما بلغ إنفاق وزارة الخارجية في منتهية الولاية 2.694 مليار دينار، مقابل 2.112 مليار دينار لوزارة التعليم العالي وفق البيان.