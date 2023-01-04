المركزي: إجمالي الإيرادات 134.4 مليار دينار والإنفاق العام 127.9 مليار دينار خلال عام 2022

أصدر مصرف ليبيا المركزي، اليوم الأربعاء 4 يناير 2023 بيانه السنوي للإيراد والإنفاق للعام الماضي 2022، حيث بلغ إجمالي الإيرادات 134.4 مليار دينار، والإنفاق العام 127.9 مليار دينار، ووجود فائض بقيمة 6.5 مليار دينار.

وشملت إيرادات المبيعات النفطية 105.5 مليار دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية 13.6 مليار دينار، وإيرادات من إتاوات نفطية عن سنوات سابقة 11.9 مليار دينار، كما بلغت إيرادات الضرائب 1.4 مليار دينار، والجمارك 211 مليون دينار، والاتصالات 529 مليون دينار ، وبيع المحروقات بالسوق المحلي 265 مليون دينار، وإيرادات أخرى 1.5 مليار دينار، شملت أعمال مراقبات الخدمات المالية ومسترجعات ورسوم وجوزات وتمليك وغرامات.

وبين التقرير أوجه الإنفاق، فكان إجمالي الإنفاق في الباب الأول 47.1 مليار دينار، والإنفاق الباب الثاني التسييرية 9 مليار دينار، والباب الثالث المخصص للتنمية بلغ 17.5 مليار دينار، وإنفاق الباب الرابع الدعم 20 مليار دينار ، والخامس صفر، والميزانية الاستثنائية للمؤسسة الوطنية للنفط 34.3 مليار دينار.