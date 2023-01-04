كشف مصرف ليبيا المركزي في بيان له اليوم الأربعاء بأن إجمالي استخدامات النقد الأجنبي خلال العام 2022 بلغ 28.5 مليار دولار، بينما وصل إجمالي إيرادات النقد الأجنبي الموردة إلى مصرف ليبيا المركزي 27.3 مليار دينار، منها مبلغ 2.5 مليارًا من إتاوات على شركات نفطية في سنوات سابقة، أي بعجز وصل إلى مليار و200 مليون دولار، مشيرا إلى أن هناك إيرادات من مبيعات نفطية محتجزة لدى المصرف الليبي الخارجي ولم تورد حتى الآن إلى المصرف المركزي.

وأوضح المصرف المركزي في بيانه بأنه قام خلال العام 2022 بتغذية حسابات المصارف التجارية بمبلغ ناهز 16.2 مليار دولار، تشمل قرابة 9.6 مليار دولار للاعتمادات، و6.4 مليار دولار للأغراض الشخصية ومبلغ 138 مليون دولار حوالات دراسة وعلاج على الحساب الخاص ومرتبات المغتربين والطيران وغيرها، إضافة إلى التزامات قائمة بقيمة 7.9 مليار دولار.

وأضاف بأنه إجمالي استخدامات الدولة من النقد الأجنبي خلال العام الماضي بلغ 4.4 مليار دولار منها مبلغ 2 مليار و365 مليون دولار للمؤسسة الوطنية للنفط و465 مليونا للشركة العامة للكهرباء و269 مليون دولار لجهاز الإمداد الطبي ومبلغ 247 مليون دولار مرتبات العاملين بالخارج و163 مليونا للعلاج بالخارج و142 مليونا منح الطلبة الدراسين بالخارج و88 مليون دولار لوزارتيْ التعليم والتعليم العالي ومبلغ 512 مليون دولار حوالات لصالح جهات أخرى.

The post مصرف ليبيا المركزي يكشف عن وجود عجز في النقد الأجنبي خلال العام 2022 وصل إلى 1.2 مليار دولار appeared first on قناة تبادل.

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