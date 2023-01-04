البدء في التعويم الثالث، الدولار يقفز أمام الجنيه المصري

أعلنت البنوك الوطنية المصرية اليوم الأربعاء عن بدء إصدار شهادات استثمار بعائد يفوق توقعات الخبراء وذلك عقب قرار البنك المركزي المصري بخصوص أسعار الفائدة حيث بلغ العائد 25% للشهادات التي اعلنها بنك مصر والبنك الأهلي .

وسجل السعر الرسمي للجنيه في البنوك المصرية والبنوك الخاصة إلى مستويات قرب 26 جنيه للدولار، وفي البنوك الخاصة سجلت أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء متوسط 25.85 جنيه دولار للبيع ومستويات 25.80 جنيه للدولار الشراء فيما يبدو بأنه التعويم الثالث للجنيه المصري .

في المقابل يصعب الحصول على النقد الأجنبي من خلال البنوك مع فروقات واضحة بين السعرين الرسمي والموازي حيث بلغ سعر الدولار في السوق السوداء الثلاثاء 32 جنيه مقابل الدولار الواحد وهذا قبل الارتفاع الأخير .

وكانت مصر قد تحصلت منتصف ديسمبر الماضي على الدفعة الأولى من قرض البنك الدولي بقيمة 750 مليون دولار، وطالب صندوق النقد الدولي مصر حينذاك بمواصلة اتباع سياسة سعر الصرف المرن للقضاء على تشوهات الدول لمواجهة أزمة نقص العملة الأجنبية .

واشترط الصندوق إلغاء كافة القيود على التحويلات الرأسمالية والجارية، إلغاء القيود على الإيداعات الدولارية واستخدامها في عمليات الاستيراد.