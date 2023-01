بيان المصرف المركزي يكشف بأن مصرف الأمان الأكثر حصولا على النقد الأجنبي خلال العام 2022

نشر مصرف ليبيا المركزي اليوم الأربعاء كشفا بإجمالي المبالغ المباعة للمصارف التجارية من النقد الأجنبي خلال العام 2022 والذي بلغ حوالي 16.2 مليار دولار، وتصدر مصرف الأمان المصارف التجارية في إجمالي النقد الأجنبي المباع بقيمة ناهزت 2.7 مليار دولار.

وبحسب بيان المصرف المركزي فقد بلغ إجمالي المبلغ المباع لمصرف الأمان للتجارة والاستثمار 2 مليار و702 مليون دينار، أما مصرف التجاري الوطني فبلغ 2 مليار و34 مليون دينار، وتلاه مصرف الجمهورية بقيمة 2 مليار و29 مليون دينار، ثم مصرف اليقين بقيمة مليار و759 مليون دينار.

أما إجمالي الاعتمادات المستندية خلال العام 2022 فبلغت حوالي 9.6 مليار دولار، كان النصيب الأكبر منها لمصرفيْ الجمهورية بقيمة مليار و238 مليون دينار واليقين بقيمة مليار و218 مليون دينار، تلاهما مصرف النوران بقيمة مليار و140 مليون دينار، ثم المصرف الإسلامي الليبي بقيمة 983 مليون دينار.

