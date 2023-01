ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء، بدعم من تراجع الدولار لكن الحذر يسود الموقف مع ترقب المستثمرين لمحضر اجتماع سياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي لشهر ديسمبر مما قد يعطي إشارات على مسار التشديد الذي سيسلكه الفدرالي الأميركي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1845.56 دولار للأونصة، في حين زادت العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة بنسبة 0.3% إلى 1851.30 دولار.

ونزل مؤشر الدولار 0.2% بعدما ارتفع إلى أعلى مستوى في أسبوعين يوم الثلاثاء، ويجعل انخفاض الدولار من الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى.

وقال هاريش في. رئيس أبحاث السلع الأولية في جيوجيت للخدمات المالية “لا يزال التجار يتوخون الحذر قبل نشر محضر اجتماع الاحتياطي الفدرالي.

وسيعطي المحضر فكرة عن قرارات سياسة مجلس الاحتياطي الفدرالي وسيؤثر ذلك على الدولار والذهب”.

ومن المقرر أن يصدر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفدرالي الذي انعقد يومي 13 و14 ديسمبر كانون الأول، ورفع البنك أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في ديسمبر كانون الأول بعدما رفعها 4 مرات متتالية بواقع 75 نقطة أساس في كل مرة.

وارتفعت الفضة في العقود الفورية 0.3% إلى 24.06 دولار للأونصة واستقر البلاتين عند 1083.65 دولار، وارتفع البلاديوم 1.5% إلى 1736.06 دولار.

The post الذهب يُواصل الارتفاع وسط تراجع الدولار الأمريكي appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا