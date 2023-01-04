المالية: 9000 آلاف موظف مستوفي لإجراءات الإفراج المالي في شهر يناير

قال مصدر خاص بإدارة الميزانية بوزارة المالية لتطبيق بكم الاخباري أن العدد المستوفي لإجراء الإفراج المالي خلال شهر يناير أكثر من 9000 آلاف موظف في جهات إدارية مختلفة.

وكشف المكتب الإعلامي بوزارة المالية عن عدد المرتبات المفرج عنها ضمن مرتبات شهر ديسمبر بنحو 12000 مرتب لموظفين في جهات عامة شملت وزارة الاقتصاد والتجارة، مراقبات التعليم بالمناطق بوزارة التعليم، الجامعات بوزارة التعليم العالي، الكليات التقنية والمعاهد العليا والمعاهد الفنية المتوسطة بوزارة التعليم التقني والفني، جهاز الشرطة القضائية ومركز الخبرة القضائية وديوان وزارة العدل، ديوان ومديريات الأمن والأجهزة التابعة لوزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة الدفاع، الجهات التابعة للمجلس الرئاسي.