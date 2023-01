“القطاطي” “لتبادل” : ملتقى ليبيا الدولي للتنمية المكانية يهدف للتركيز على تجارة العبور في الجنوب الليبي

قال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون المناطق الحرة بوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “نوري القطاطي” في تصريح خاص لقناة “تبادل”اليوم الاربعاء خلال مشاركته بملتقى ليبيا الدولي للتنمية المكانية بأن هذا الملتقى يهدف إلى التنمية المكانية في الجنوب الليبي عن طريق تجارة العبور ومنها تنشأ المناطق الحرة في ليبيا.

وأوضح “القطاطي” بأن بصفته وكيل وزارة الاقتصاد والشؤون المناطق الحرة، يهدف إلى وضع استراتيجية وخطة متكاملة بشأن المناطق الحرة من خلال تجارة العبور من شمال إلى الجنوب.

