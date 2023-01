قال رئيس اللجنة التحضرية للملتقى الدولي للتنمية المكانية “علي إرحومة” في تصريح خاص لقناة “تبادل” اليوم الاربعاء بإن تم وضع عنوان عريض حول تجارة العبور، حيث تتميز ليبيا بموقعها الجغرافي والتي تطل على البحر الابيض المتوسط، فيجب علينا استثمار هذه النعم لنجد ما نضيفه للميزانية العامة للدولة بإضافة إيجابية.

وأكد “علي إرحومة” بأنه لا يوجد أدنى شك بأن الكل يعتمد على الانتاج النفطي، مشيراً

بأن يجب ان ننوع مدخل أو إيرادات تأتي بإيجابية لليبيا.

وأوضح “إرحومة” بأن ليبيا بحاجة لمثل هذه ملتقيات، حيث استجاب الكثير من البحاث والخبراء والأكاديمين في تواجدهم اليوم للملتقى، وذلك لمناقشة وتباحث حول الكثير من الموضوعات التي تساهم بإيجابية في رفع معاناة او الكاهل الذي يعاني منه المواطن الليبي.

وأضاف “إرحومة” بأن تم استقبال حوالي 60 ورقة بحثية بوجود اللجنة العلمية التي بذلت جهدها لانجاح هذا الملتقى والذي كان برعاية نائب رئيس مجلس الوزراء “رمضان أبو جناح” و بمساهمة الكثير من المؤسسات العلمية التي كانت موجودة في الملتقى وعلى رأسهم “جامعة الزيتونة” و “شركة الحديد والصلب” التي لها دور رئيسي من الدعم الملموس، وكذلك “الشؤون الاجتماعية” لها دور بارز.

The post “إرحومة” “لتبادل”: علينا استثمار موقع ليبيا الجغرافي لدعم ميزانية الدولة appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا