ديوان المحاسبة يستعرض الموقف التنفيذي للخطة 2021- 2023

انطلق اليوم الأربعاء بمدينة زليتن، فعاليات الملتقى الأول لاجتماع الإدارة العامة بفروع الديوان، والذي استهل بالاجتماع العادي الأول لمديري الفروع والإدارة العامة، بحضور رئيس الديوان “خالد شكشك”، ووكيل الديوان “علاء الدين المسلاتي”، ومديري الإدارات العامة ومديري المكاتب، ومستشاري الرئيس، ومديري فروع الديوان .

حيث استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للخطة 2021- 2023م، وأنشطة الإدارة العامة للحكم المحلي والفروع، ثم الإعلان عن انطلاق اللجان المركزية وفق الخطة وتقديم عرض مكتب الخطط والنظم وضمان الجودة لخطة المهام التشغيلية السنوية، ثم مناقشة احتياجات الفروع.

كما أوضح مدير مكتب التقارير آليات تجميع مادة التقرير السنوي، باعتبار أن التقرير السنوي للديوان أحد أهم مخرجات الديوان، والحث على رفع مستويات الجودة والإصدار بالموعد المحدد.

كما قدم مدير مكتب التفتيش والمتابعة إحاطة عن مخرجات عمل المكتب، من خلال تقييم ومتابعة عمل الفروع، ومن ضمنها دليل المهام الرقابية واحتياجات الفروع.

واستعرض مدير مكتب تقنية المعلومات إحصائيات بعمل المكتب بتزويد الفروع بالمنظومات والأجهزة وخدمات الانترنت، وتفعيل منظومة البريد وتدريب موظفين وتوفير الأجهزة التقنية.

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