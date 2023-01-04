الشروع بتركيب أعمدة إنارة بالطاقة الشمسية على الطريق الجبلي الرجبان

أكد عضو المجلس البلدي الرجبان مصطفى خليفة أن البلدية باشرت تركيب 32 عمود لأنارة الطريق الجبلي الرجبان بالطاقة الشمسية.

وقال لتطبيق بكم الإخباري بأن هذا المشروع يعتبر تجربة هي الأولي من نوعها في إنارة الطرق الجبلية بالطاقة النظيفة، وبأن البلدية تدرس تركيب أنارة الطاقة الشمسية في عدد من الشوارع الفرعية بالبلدية خلال الفترة القادمة، مضيفا بأن مدينة الرجبان كانت سباقة في العام 2018 في أنارة مستشفى الرجبان العام بانارة الطاقة الشمسية بالتعاون مع برنامج الامم المتحدة الإنمائي.