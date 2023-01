“العابد”يبحث مع “الفطيسي”مبادرة تنظيم الجهاز الوظيفي للدولة الليبية

بحث وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية “علي العابد” مع مدير عام مجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي “محمود الفطيسي” خلال اجتماعهما اليوم الأربعاء بمقر المجلس بطرابلس مبادرة تنظيم الجهاز الوظيفي للدولة الليبية.

وتناول الاجتماع كيفية وضع مراحل المبادرة واليات تنفيذها بطريقة عملية للجهاز الوظيفي ، وذلك بالشراكة مع مجلس التطوير الاقتصادي، و تمكين ديوان الخدمة وجود قاعدة بيانات موحدة لكل الكادر الوظيفي بالدولة يمكن من خلاله اعداد الخطط والبرامج التي تشرف على تنفيذها الحكومة .

وأكد “العابد” خلال كلمته بإن تطوير الجهاز الإداري للدولة يعتبر متطلب أساسي لضمان إحداث تنمية شاملة وتحقيق أهداف المؤسسات الحكومية، والذي يتطلب نجاحه تأطير ومأسسة العمل العام وتطويره، وذلك من خلال تعزيز القدرات المؤسسية والوظيفية، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين وفق مبادئ العدالة وتكافؤ الفرص واستخدام السلطة التقديرية في أضيق الحدود.

وحضر الاجتماع اعضاء اللجنة من وزارتي العمل والتأهيل والخدمة المدنية، وعدد من الخبراء والمستشارين بالمجلس.

