“الحويج”: ليبيا تحتاج إلى طريق يمتد من مصراتة و تمنهنت وصولاً إلى النيجر لتحريك البلاد من الركود

قال وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” خلال مشاركته بملتقى ليبيا الدولي للتنمية المكانية اليوم الاربعاء، بإن موقع ليبيا هو ثروتها لتجارة العبور بضرورة وجود أربع مطارات في بعض المناطق ومنها سبها و مصراتة وطرابلس وبنغازي، وكذلك بناء ميناء عميق بذات المناطق التي بها مطارات، وأن ليبيا تحتاج إلى طريق يمتد من مصراتة و تمنهنت وصولاً إلى النيجر حتى تستطيع ليبيا أن تتحرك من الركود.

وشدد “الحويج” بأنه يجب وضع رؤية لبناء الاقتصاد أولاً، اقتصاد المنفعة ، فمن غير المعقول أن البلاد بها 7 مليون ليبي ولا يوجد بها أمن غذائي ، مشيراً بأن الشعب الليبي لا يقل مستوى حياته كدول البحر المتوسط شمالاً ولابد من استقرار سياسي وأمني للوصول إلى الاستقرار الاقتصادي.

وأوضح “الحويج” بأنه يجب الاستفادة من موقع ليبيا حيث أن الجنوب الليبي يغذي الأمن الغذائي لجميع مناطق ليبيا، كما يجب أن يتم زرع 20 مليون شجرة زيتون، مؤكداً

بأن حياة الدولة الليبية يتم في تحديد أولوياتها و منها القمح وزيت الزيتون.

وأضاف “الحويج” بأنه لو يتم تخصيص 10 مليار دولار للجنوب الليبي لكل سنة مليار خلال 7سنوات سيرفع ليبيا بأكملها من إيرادات الأمن الغذائي.

