قالت غرفة الطاقة الأفريقية إنّ الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط الليبي ستكون قرابة 1.8 مليون برميل يوميا بحلول العام 2024، حتى في حال تحقق الاستقرار السياسي في البلاد، وعُقدت الانتخابات.

ويأتي هذا التوقع في مقابل التصريحات التي صدرت في وقت سابق عن حكومة الوحدة الوطنية، ومفادها أنّه بالإمكان إنتاج 3 ملايين برميل يوميا من النفط بعد عامين أو 3 أعوام.

وتوقع التقرير الأفريقي أيضا أن تشهد ليبيا نموا في إنتاج النفط خلال العام 2023 ليستقر عند 1.3 مليون برميل بعد أن كان 1.2 في عام 2022، ولكن شريطة أن تهدأ النزاعات الداخلية، وفقا للمنظمة.

وأشار التقرير إلى أنّه من المحتمل أن يتزايد الطلب على منصات الحفر والتنقيب عن النفط والغاز خلال العام الجاري بقيادة دول شمال أفريقيا، وعلى رأسها ليبيا ومصر.

The post مع حلول 2024.. توقعات بقدرة انتاجية للنفط في ليبيا بقرابة 1.8 مليون برميل appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا