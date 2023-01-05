الاقتصاد تؤكد على أهمية التنمية المكانية في الجنوب و تفعيل تجارة العبور نحو الأسواق الأفريقية

أكد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أمس الأربعاء 4 يناير 2023 على أهمية موقع ليبيا الجغرافي في التنمية المكانية بالمنطقة الجنوبية خاصةً وبكافة ربوع ليبيا عامة ، مشيراً إلى أهمية الاستقرار الاقتصادي، و تفعيل تجارة العبور نحو الأسواق الأفريقية بمشاركة القطاع الخاص المحلي.

وشدد الحويج خلال كلمة له في افتتاح ملتقى ليبيا للتنمية المكانية في دورته الثانية،على العمل لتحقيق الأمن الغذائي من خلال استراتيجية تقوم على تنفيذ مشاريع بقطاعات الزراعة والصناعة .