المركزي: مصروفات الحكومة خلال عام 2022 أكثر من مليار دينار.. وتعليمات من الحكومة بعرض المصروفات على المنصات الإعلامية

كشف تقرير مصرف ليبيا المركزي لسنة 2023، عن إجمالي نفقات مجلس النواب والجهات التابعة له بمبلغ مليار و84 مليون دينار والمجلس الأعلى للدولة 49 مليون دينار، والمجلس الرئاسي والجهات التابعة له أكثر 775 مليون دينار، بينما كانت مجموع نفقات مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية مليار و953 مليون دينار.

يذكر أن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أصدر تعليماته للوزراء بالحكومة ورؤساء ومديري الهيئات والمصالح والأجهزة والمؤسسات والمراكز التابعة للوزارات ومجلس الوزراء، بعرض مصروفات عام 2022 على المنصات الإعلامية التابعة لها، عملًا بمبدأ الشفافية والإفصاح الشامل لنفقات الحكومة.