تراجع للدولار وصعود اليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الخميس 05 يناير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الخميس 05 يناير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.819 دينار، مسجلاً ارتفاعا طفيفا.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1154 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8021 دينار، والدولار الكندي 3.5694 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2571 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2819 دينار، والدرهم الإماراتي 1.312 دينار، والدينار التونسي 1.5444 دينار، والدرهم المغربي 0.4617 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: