“عون” يؤكد على أهمية أن تلعب التقنية والخبرة الأمريكية دوراً في استكشاف المناطق التي لم تستكشف وتطوير الحقول النفطية

اجتمع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” والوفد المرافق له، مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شمال أفريقيا “جوشو هرس” مسؤول شمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي “جرمي برندت” مسؤول الملف الليبي بمكتب الشرق الأدنى بالخارجية “باترك بول”

نائب مدير مكتب شؤون شمال أفريقيا “جفري هوليس” .

حيث قدم “عون” نبذة عن تاريخ قطاع النفط والغاز بالدولة الليبية والقوانين الناظمة لعمل قطاع النفط، وكذلك مراحل تطوره وصلاحيات الوزارة والمؤسسة والحكومة ووضوحها في هذه القوانين، والإمكانيات الكبيرة الموجودة بالبلاد من الثروات النفطية وغيرها.

وأعطي كذلك نبذة عن رؤية وزارة النفط والغاز لمستقبل القطاع وأن يكون مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة أساس نشاطه وطرق تطويره واستغلال العائدات النفطية لتطوير الدولة الليبية و الإنتقال السلس للطاقات البديلة.

كما أكد “عون” على أهمية أن تلعب التقنية والخبرة الأمريكية دوراً للإسراع في استكشاف المناطق التي لم تستكشف وتطوير الحقول النفطية، واستغلال الاحتياطي من النفط والغاز الصخري الذى يمكنه المساهمة فى تلبية احتياجات السوق الدولية، وكذلك استخدام التقنيات الأمريكية في استغلال كميات الغاز التي تحرق الأن .

حيث أشار “عون” إلى أن الوزارة تعمل على تقديم تصور ومراجعة كاملة لنشاط القطاع بما يحقق مبدأ الشفافية من خلال طرف محايد ذو خبرة عالمية وكفأة عالية .

ومن جهة أخرى أكد الجانب الأمريكي على الدعم الكامل لرؤية وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية لتكريس مبدأ الشفافية ومحاولة دعم السوق العالمي من النفط والغاز من دولة ليبيا.

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