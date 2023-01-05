انخفاض الدولار وارتفاع اليورو واستقرار الليرة التركية

الوطن| رصد

انخفض متوسط سعر الدولار في السوق الرسمية مقابل الدينار، اليوم الخميس، إلى 4.81 دينار، مقابل 4.82 دينار أمس، حسب النشرة الرسمية للمصرف المركزي.

وارتفع سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.80 دينار مقابل 5.78 دينار أمس، وسعر اليورو إلى 5.11 دينار مقابل 5.10 دينار أمس.

وعلى صعيد العملات العربية، ثبت الريال السعودي عند 1.28 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.31 دينار، والدينار التونسي عند 1.54 دينار ليبي.

واستقر سعر الليرة التركية عند مستوى 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني عند 0.70 دينار.

وتاليا قائمة أسعار العملات: