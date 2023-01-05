العمل تبحث إصلاح وتنظيم الوظيفة العامة لقطاعي التعليم والصحة

عقد وزير العمل والتأهيل ووزير الخدمة المدنية المكلف علي العابد أمس الأربعاء 4 يناير 2023 بمجلس التطوير الاقتصادي والاجتماعي اجتماع مع اللجنة المعنية بوضع مبادرة تنظيم الجهاز الوظيفي للدولة ،لبحث وضع مراحل المبادرة واليات تنفيذها بطريقة عملية.

وأكد العابد على ضرورة تطوير الجهاز الإداري ، وذلك بوجود قاعدة بيانات موحدة لكل الكادر الوظيفي يمكن من خلاله إعداد الخطط والبرامج التي تشرف على تنفيذها الحكومة .

واستعرض خلال الاجتماع نتائج الحصر والمسح الميداني لقطاع التعليم من معلمين ومعلمات وكوادر وظيفية وإدارية على مستوى 126 مراقبة تعليم كمرحلة أولى، من عمر المشروع الذي يهدف إلى دراسة وإصلاح الوظيفة العامة لقطاعي التعليم والصحة.