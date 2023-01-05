عون يطلب دعما أمريكيا لتعزيز استكشاف النفط في ليبيا

الوطن| رصد

عقد وزير النفط والغاز بالحكومة منتهية الولاية، محمد عون، والوفد المرافق له اجتماعاً بمقر وزارة الخارجية الأمريكية، مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شمال أفريقيا جوشو هرس، ومسؤول شمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي جرمي برندت، ومسؤول الملف الليبي بمكتب الشرق الأدنى بالخارجية باترك بول، ونائب مدير مكتب شؤون شمال أفريقيا جفري هوليس.

ووفق بيان للوزارة، قدم عون نبذة عن تاريخ قطاع النفط والغاز في ليبيا والقوانين الناظمة لعمل القطاع ومراحل تطوره والإمكانات الكبيرة الموجودة بالبلاد من الثروات النفطية وغيرها.

ونظراً لتطلعات المجتمع الدولي للحد من التلوث، أكد عون أهمية أن تلعب التقنية والخبرة الأمريكية دوراً للإسراع في استكشاف المناطق التي لم تستكشف، وتطوير الحقول النفطية واستغلال الاحتياطي من النفط والغاز الصخري الذي يمكنه المساهمة في تلبية احتياجات السوق الدولية وكذلك استخدام التقنيات الأمريكية لاستغلال كميات الغاز التي تحرق الآن.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل على تقديم تصور ومراجعة كاملة لنشاط القطاع بما يحقق مبدأ الشفافية من خلال طرف محايد ذو خبرة عالمية وكفاءة عالية .

وأكد الجانب الأمريكي على ضرورة الإسراع في الانتخابات، مبديا استعداده لتقديم العون الفني والعملي في مجال النفط والغاز من خلال الشركات والقنوات ذات الاختصاص.