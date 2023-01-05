قيمة شركة آبل السوقية تتراجع لأقل من تريليوني دولار

تراجعت القيمة السوقية لأسهم شركة آبل بشكل حاد أمس بعد خسائرها الكبيرة العام الماضي، وانخفضت قيمة الشركة إلى أقل من تريليوني دولار لأول مرة منذ يونيو 2021.

ويرى محللون في مجموعة BNP Paribas أن التوقعات للشحنات من هواتف آيفون للسنة المالية 2023 انخفضت إلى 224 مليون وحدة من 245 مليوناً، ما يعكس مشاكل في سلاسل التوريد وتراجع الإنفاق على الهواتف الباهظة.

وهبط سهم آبل 3.7% أول أمس الثلاثاء، ليغلق عند أدنى مستوياته منذ يونيو 2021 مع تصاعد المخاوف بشأن إمدادات هواتف آيفون في الربع الأخير من العام، والذي عادة ما تزدهر فيه مبيعات الشركة خلال موسم العطلات.

وبحسب سعر سهم شركة آبل الحالي، تبلغ قيمة الشركة 1.98 تريليون دولار، تليها شركة مايكروسوفت عند 1.78 تريليون دولار.