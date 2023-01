“عون” يؤكد على أهمية استغلال الاحتياطي من النفط والغاز الصخري

اجتمع وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية “محمد عون” والوفد المرافق له بمقر وزارة الخارجية الأمريكية يوم الاربعاء مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شمال أفريقيا “جوشو هرس” و مسؤول شمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي “جرمي برندت” مسؤول الملف الليبي بمكتب الشرق الأدنى بالخارجية “باترك بول” ونائب مدير مكتب شؤون شمال أفريقيا “جفري هوليس”.

وأكد “عون” خلال الاجتماع على أهمية استغلال الاحتياطي من النفط والغاز الصخري الذى يمكنه المساهمة فى تلبية احتياجات السوق الدولية، وعلى أن تلعب التقنية والخبرة الأمريكية دوراً للإسراع فى استكشاف المناطق التى لم تستكشف و تطوير الحقول النفطية، وكذلك استخدام التقنيات الامريكية في استغلال كميات الغاز التي تحرق الان.

وأشار “عون” إلي أن الوزارة تعمل علي تقديم تصور و مراجعة كاملة لنشاط القطاع بما يحقق مبدأ الشفافية من خلال طرف محايد ذو خبرة عالمية وكفأة عالية .

و من جانبه أكد الجانب الأمريكي علي الدعم الكامل لرؤية وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية لتكريس مبدأ الشفافية ومحاولة دعم السوق العالمي من النفط والغاز من دولة ليبيا وتطرق كذلك للاسراع في لانتخابات، بالإضافة للدعم الإدارة الأمريكية لمبداء الشفافية وأن يتم استغلال عائدات النفط لخدمة الليبيين.

