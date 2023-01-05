الاقتصاد تمنع استيراد الحيوانات الحية واللحوم المجمدة من الهند وفرنسا

أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الخميس 5 يناير 2023، منع استيراد الحيوانات الحية واللحوم المجمدة من الهند وفرنسا، لأسباب شرعية وصحية.

وأكد مصدر بمركز الرقابة على الأغذية والأدوية وجود كميات كبيرة، مستوردة من لحوم الجواميس، مصدرها من دولة الهند موجودة ليبيا، وتباع من بعض التجار في ليبيا، محذراً من خطوره تناول هذه اللحوم.

ودعا المصدر مركز الصحة الحيوانية والجهات المسؤولة بعدم إعطاء الإذن للتجار لاستيراد هذه اللحوم غير المطابقة للمواصفات الليبية.