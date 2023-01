“الدبيبة” يناقش مع “الشهوبي” انطلاق مشروع إنشاء صالة جديدة بمطار طرابلس الدولي

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميدالدبيبة”، اليوم الخميس، بديوان مجلس الوزراء، خلال اجتماع مع وزير المواصلات “محمد الشهوبي”، انطلاق مشروع إنشاء صالة جديدة بمطار طرابلس الدولي.

وتناول الاجتماع متابعة القضايا المتعلقة بمصلحة الطيران المدني ، وذلك بحضور رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات “سامي العبش” ورئيس مصلحة الطيران المدني “محمد شليبك”.

