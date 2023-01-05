شركة الورق والطباعة تقدم مقترح لطباعة الكتاب المدرسي في ليبيا

قال رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للورق والطباعة عبدالسلام عاشور لتطبيق بكم الإخباري أن الشركة تقدمت بمقترح طباعة الكتاب المدرسي وفق المعايير المعتمدة منذ العام الدراسي 2020-2021 ولكن لم يتم النظر في هذا المقترح حتى الآن، مبينا بأن تكلفة الكتاب المطبوع محليا في الغالب ستكون رمزية في حال دعم الشركة.

وكان نائب مدير مركز المناهج التعليمية بوزارة التربية والتعليم محمود الوندي قد أكد بأن الوزارة لم تتعاقد على توريد الكتاب المدرسي للعام الدراسي الحالي حتى الآن، موضحا أن الكمية الموجودة في المخازن الرئيسية والفرعية تقدّر بأقل من 10% من الاحتياجات المطلوبة من الكتب المدرسية.