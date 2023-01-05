مسؤولون أمريكيون يُؤكدون عدم ممانعة في تقديم العون الفني والعملي من خلال شركاتها في مجال النفط والغاز بليبيا

واشنطن 05 يناير 2023 (وال)- قدّم وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة محمد عون، توضيحات لمسؤولين في الإدارة الأمريكية لرؤية وزارة النفط لمستقبل القطاع، وأن يكون مبدأ الشفافية والحوكمة الرشيدة أساس نشاطه وطرق تطويره واستغلال العائدات النفطية لتطوير الدولة الليبية والانتقال السلس للطاقات البديلة.

جاء ذلك خلال لقائه والوفد المرافق له بمقر وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن، مع مسؤولين أمريكيين ضم نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شمال أفريقيا جوشو هرس، ومسؤول شمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي جرمي برندت، ومسؤول الملف الليبي بمكتب الشرق الأدنى بالخارجية باترك بول، ونائب مدير مكتب شؤون شمال أفريقيا جفري هوليس.

وبحسب الموقع الرسمي لوزارة النفط فقد قدم الوزير عون نبذة عن تاريخ قطاع النفط والغاز بالدولة الليبية، والقوانين المنظمة لعمل قطاع النفط ومراحل تطوره وصلاحيات الوزارة والمؤسسة والحكومة ووضوحها في هذه القوانين، كذلك الإمكانات الكبيرة الموجودة بالبلاد من الثروات النفطية وغيرها.

وأكد عون خلال اللقاء على أهمية أن تلعب التقنية والخبرة الأمريكية دورًا للإسراع في استكشاف المناطق التي لم تستكشف وتطوير الحقول النفطية، واستغلال الاحتياطي من النفط والغاز الصخري الذي يمكنه المساهمة في تلبية احتياجات السوق الدولية، وكذلك استخدام التقنيات الأمريكية في استغلال كميات الغاز التي تحرق الآن، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على تقديم تصور ومراجعة كاملة لنشاط القطاع، بما يحقق مبدأ الشفافية من خلال طرف محايد ذو خبرة عالمية وكفأه عالية.

بدوره، أكد الجانب الأمريكي – وفق نفس المصدر – على الدعم الكامل لرؤية وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة، لتكريس مبدأ الشفافية ومحاولة دعم السوق العالمي من النفط والغاز من دولة ليبيا، وتطرق كذلك للإسراع في الانتخابات.

كما أكد دعم الإدارة الأمريكية لمبدأ الشفافية، وأن يتم استغلال عائدات النفط لخدمة الليبيين، وأنها لا تمانع في تقديم العون الفني والعملي من خلال شركاتها والقنوات ذات الاختصاص في مجال النفط والغاز. (وال)

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