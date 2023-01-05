الاجتماع الأول للجنة التعويضات لعام 2023

ليبيا الاقتصادية

عقدت اللجنة الرئيسية الدائمة للتعويضات عن العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة اجتماعها الأول للعام الحالي مناقشة اعتماد لائحة العمل الخاصة باللجنة ، وتحديد آليات وضوابط استلام ملفات المواطنين المعنيين وآلية عرضها.

كما أكد المجتمعون على العضو القانوني باللجنة بشأن الاستعجال بإعداد المقترح القانوني لوضع العقارات التي تم نزع مليكتها للمنفعة العامة بدون قرارت نزع، بالإضافة إلى توزيع المهام على اللجان التابعة للجنة الرئيسية بما في ذلك اللجان الفرعية بما فيها اللجان الفرعية ولجنة الإعداد والمراجعة ، وبما يضمن إنجاز عمل اللجنة بأفضل صورة.