التجاري الوطني يعتزم تركيب 300 آلة سحب ذاتي في العام الجاري

قال مصدر خاص بالمصرف التجاري الوطني إن المصرف يعتزم خلال الربع الأول من العام الحالي 2023 تركيب 300 آلة سحب ذاتي مع وجود 6 مراكز لطباعة بطاقة النمو في إدارات فروع المصرف بمناطق الجبل الاخضر – الزاوية – طرابلس – بنغازي – مصراتة – الجبل الغربي في مقابل تركيب 115 آلة سحب ذاتي خلال العام الماضي 2022.

وأضاف لتطبيق بكم الإخباري بأن قيمة سحوبات آلات السحب الذاتي تجاوزت خلال العام الماضي 2022 مبلغ 35 مليون دينار، كما تم اصدار 130 ألف بطاقة النمو خلال العام الماضي، مع تجاوز عدد زبائن المصرف مليون شخص.