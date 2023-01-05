أسعار النفط تنتعش بعد خسائر فادحة في مستهل العام

ليبيا الاقتصادية

انتعشت أسعار النفط اليوم بعد انخفاضها أكثر من 9 في المائة في مستهل العام الجديد في أسوأ بداية سنوية منذ أكثر من 30 عاما، إذ استغل المستثمرون التراجع لشراء العقود الآجلة بناء على توقعات ببقاء الطلب على الوقود مستقرا في الأجل الطويل.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتا إلى 78.43 دولاراً للبرميل، في حين زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتا إلى 73.53 دولاراً للبرميل.

وجاء الانتعاش بعد يومين شهدا انخفاضات حادة مع شعور المستثمرين بالقلق من ركود عالمي محتمل وفيما بدت المؤشرات الاقتصادية قصيرة الأجل في أكبر مستهلكين للنفط في العالم، الولايات المتحدة والصين، ضعيفة.