النفط يتجه لتسجيل أكبر خسائر أسبوعية

ارتفعت أسعار النفط بنحو 1٪ خلا تعاملات يوم الخميس، بعد انخفاضها بأكثر من 9٪ يومي الثلاثاء والأربعاء مسجلة أكبر خسائر يومين في بداية عام منذ 1991،

وأغلقت العقود الآجلة لخام برنت على ارتفاع عند 85 سنتًا أو 1.1٪ عند 78.69 دولارًا للبرميل وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 83 سنتاً أو 1.2% إلى 73.67 دولار للبرميل، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وكشفت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية يوم الخميس أن مخزونات نواتج التقطير الأميركية تراجعت أكثر من المتوقع مع اجتياح عاصفة شتوية للولايات المتحدة في نهاية ديسمبر.

كما دعم الأسعار بيان صادر عن شركة كولونيال بايب لاين، أكبر مشغل لخطوط الأنابيب في الولايات المتحدة، أوضح فيه أن الخط 3 قد أغلق للصيانة غير المجدولة مع إعادة تشغيل متوقعة لخط المنتجات في 7 يناير.

وكانت الانخفاضات الكبيرة في اليومين الماضيين مدفوعة بالمخاوف بشأن الركود العالمي، بالإضافة إلى الارتفاع الكبير في أعداد الإصابات بفيروس كورونا في الصين بعد قيام الحكومة برفع القيود الصارمة على السفر والنشاط مؤخراً.

ورغم ارتفاع أسعار كلا الخامين في جلسة الخميس، إلا أن أسعار النفط ما زالت متجهة لتسجيل تراجعاً بنحو 8% منذ بداية الأسبوع وهي أكبر خسائر أسبوعية في مدة شهر وتحديداً منذ الأسبوع المنتهي في 9 من ديسمبر كان الأول الماضي والذي انخفضت فيه الأسعار بنحو 11%.

