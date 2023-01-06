صعود أسعار الدولار والعملات الاجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 06 يناير 2023 في السوق السوداء

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الجمعة 06 يناير 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

وسجلت أخر أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية والذهب والفضة والصكوك وبطاقات ارباب الاسر مقابل الدينار الليبي في السوق الموازي اليوم الجمعة 06 يناير 2023م، خلال اخر تحديث للاسعار القيم الآتية:

▪️ الدولار 🇺🇲

ب5.2000 دينار

▪️ اليورو 🇪🇺

ب5.5000 دينار بيع

ب5.4700 دينار شراء

▪️ الدينار التونسي 🇹🇳

1.67 دينار

▪️ الباوند =6.15 دينار

▪️ تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

5.2325 ~5.2350 دينار

▪️ تحويل دولار دبي 🇦🇪🇺🇲

5.2500 ~5.2600 دينار

▪️ الليرة التركية

0.28 دينار

▪️ الجنيه المصري

0.27 دينار

▪️ فضة كسر ب2.55 ~3.00 دينار

▪️ كسر ذهب 18 ب226.00 دينار

▪️ دولار بشيك الوحدة =5.53 دينار

▪️ دولار بشيك التجارة والتنميه =5.54 دينار

▪️ نسبة سحب البطاقات دولار =3.65%