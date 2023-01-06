سعر صرف الدولار الامريكي اليوم الجمعة قرب أعلى مستوى في نحو شهر

استقر سعر صرف الدولار الامريكي بالقرب من أعلى مستوى في نحو شهر، اليوم الجمعة 6 يناير 2023، بعد أن سلطت البيانات الاقتصادية الأميركية الضوء على سوق عمل لا تزال شحيحة الفرص مما قد يبقي مجلس الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) على مسار الرفع الحاد لأسعار الفائدة.

وأظهرت البيانات أمس انخفاض عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانات بطالة إلى أدنى مستوى في 3 أشهر الأسبوع الماضي، بينما انخفض تسريح العمال 43% في ديسمبر/كانون الأول الماضي.

ومقابل سلة من العملات، قفز مؤشر الدولار 0.9% إلى أعلى مستوى في شهر تقريبا عند 105.27 خلال الليل، قبل أن يقلل مكاسبه قليلا.

ويتجه مؤشر الدولار لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1.5% وهي الأكبر منذ سبتمبر/أيلول الماضي.

وأدى ارتفاع الدولار إلى هبوط الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في 6 أسابيع عند 1.1873 دولار خلال الليل. وسجل في أحدث تعاملات 1.1896 دولار.

وبالمثل، انخفض اليورو 0.8% إلى أدنى مستوى في أكثر من 3 أسابيع عند 1.0515 دولار في الجلسة السابقة، وكان مستقرا في أحدث تداول عند 1.0518 دولار.

ومقابل الين الياباني، ارتفع الدولار 0.6% ليسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 134.045 ينا، وسجل في أحدث تعاملات 134.18 ينا. المصدر : رويترز