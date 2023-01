قال المكتب الإعلامي لوزارة النفط والغاز إن الجانب الأمريكي أكد علي الدعم الكامل لرؤية وزارة النفط والغاز في تكريس مبدأ الشفافية ومحاولة دعم السوق العالمي من النفط والغاز.

جاء ذلك خلال خلال اجتماع عقده الوزير “عون” مع نائب مساعد وزير الخارجية الأمريكية لشؤون شمال أفريقيا “جوشو هرس” ومسؤول شمال أفريقيا بمجلس الأمن القومي الأمريكي جرمي برندت، ومسؤول الملف الليبي بمكتب الشرق الأدنى بالخارجية، “باترك بول”.

من جانبه، أكّد “عون” على أهمية أن تلعب التقنية والخبرة الأمريكية دوراً للإسراع فى استكشاف المناطق النفطية وتطوير الحقول النفطية واستغلال الاحتياطي من النفط والغاز الصخري.

وتابع “عون” أن الاحتياطي الصخري سيساهم فى تلبية احتياجات السوق الدولية، إلى جانب استخدام التقنيات الأمريكية في استغلال كميات الغاز التي تحرق الآن.

المصدر: وزارة النفط والغاز

The post عون في واشنطن، ومسؤولون أمريكيون يؤكدون اهتمامهم بدعم السوق العالمي بالنفط والغاز appeared first on ليبيا الأحرار.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة ليبيا الاحرار