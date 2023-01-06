أسعار الذهب اليوم تتجه لتحقيق ثالث مكسب أسبوعي على التوالي

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، متجهة لتحقيق ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، إذ ينتظر المستثمرون بفارغ الصبر تقريرا رئيسيا للوظائف في الولايات المتحدة لتحديد موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) إزاء رفع أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 02:38 بتوقيت غرينتش، صعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1838.38 دولار للأونصة.

وزادت الأسعار نحو 0.8% خلال الأسبوع، وفقا لـ”رويترز”.

وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1843.8 دولار.

ويتحول تركيز السوق إلى بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية، المقرر أن تصدرها وزارة العمل الأميركية في وقت لاحق، اليوم الجمعة.

وانخفضت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات خلال اليوم.

وأكد عدد قليل من مسؤولي البنك المركزي الأميركي، أمس الخميس، التزامهم بالكفاح لخفض التضخم إلى المستوى المستهدف البالغ 2%، لكن رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي في سانت لويس، جيمس بولارد، قال إن عام 2023 قد يشهد أخيرا بعض الارتياح على صعيد محاربة التضخم.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 23.30 دولار، في حين زاد البلاتين 0.2% إلى 1060.63 دولار، وتراجع البلاديوم 0.2% إلى 1.741.43 دولار.

وتتجه المعادن الثلاثة إلى تسجيل انخفاض أسبوعي.