ارتفاع لأسعار كسر الذهب في السوق الليبي اليوم الجمعة 06 يناير 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الجمعة) 2023/01/06 وتشمل الكسر والجديد والمستمل و المسبوك:

سعر آونصة الذهب اليوم:

1,836.97 دولار

🔵 سعر كسر الذهب اليوم:

عيار 18 ب227.00 دينار

21 ب264.83 دينار

24 ب302.6 دينار

ليرة عيار 21 وزن 8 جرام ب2118 دينار

الذهب المسبوك =230.50 للجرام

🔵 سعر الذهب الجديد :

عيار 18 ب285 ~305 دينار

عيار 21 ب320 ~335 دينار

🔵 سعر الذهب المستعمل :

عيار 18 من 245 دينار وحتى 260 دينار

عيار 21 من 290 دينار وحتى 305 دينار

🔵 سعر الفضة الكسر

من 2.55 ~3.00 دينار

🔵 سعر الفضة الجديدة :

من 10 دينار وحتى 30 دينار