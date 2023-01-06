أمطار متفرقة على الساحل الشرقي ومناطق الشمال الغربي

ليبيا الاقتصادية

قال المركو الوطني للأرصاد الجوية إن الفرصة لا تزال مهيئة لسقوط أمطار متفرقة على الساحل الشرقي، بينما تتكاثر السحب مساء اليوم على مناطق الشمال الغربي مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة.

حالة الطقس في رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

تتكاثر السحب من حين إلى آخر مع فرصة لسقوط أمطار متفرقة تصحبها خلايا رعدية أحيانا مساء اليوم وتكون الفرصة أفضل يوم الغد، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة العظمى بين 16 و20 درجة، وتسجل انخفاضا خلال اليومين المقبلين.

حالة الطقس في الخليج- سهل بنغازي حتى امساعد- الواحات:

أمطار متفرقة على المناطق الساحلية، مع احتمال ظهور ضباب آخر الليل وفي الصباح الباكر على الجبل الأخضر، والرياح غربية إلى شمالية غربية معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة العظمى بين 15 و20 درجة، وتسجل انخفاضا من يوم الغد.

حالة الطقس في الجفرة- سبها- غات- غدامس- الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على غدامس مع احتمال سقوط أمطار متفرقة صباحا، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرع، ودرجات الحرارة العظمى بين 18 و23 درجة.

حالة الطقس في السرير- تازربو- الكفرة:

السماء قليلة السحب تتكاثر يوم الغد على الكفرة، والرياح متغيرة الاتجاه إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة العظمى بين 18 و21 درجة.