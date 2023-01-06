“الطاقة الأفريقية” تُكذّب الدبيبة بشأن إنتاج النفط

الوطن| رصد

وجهت غرفة الطاقة الأفريقية صفعة قوية للحكومة منتهية الولاية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وقللت من حديث منتهية الولاية المتفائل للغاية بشأن مستقبل الإنتاج النفطي في ليبيا.

وفيما أعربت حكومة الدبيبة عن أملها في الوصول إلى إنتاج ثلاثة ملايين برميل يومياً بعد عامين أو ثلاث سنوات مقبلة، قدرت الغرفة النسبة التي يمكن الوصول لها بـ1.8 مليون برميل.

وذكر تقرير للغرفة أن الطاقة الإنتاجية القصوى لدولة ليبيا من النفط لن تتجاوز حوالي 1.8 مليون برميل يومياً بحلول 2024، في حال أجريت الانتخابات وساد الاستقرار السياسي في البلاد؛ علماً أن الإنتاج الحالي لم يصل بعد إلى مليون و500 ألف برميل، واستقر في أغلب الأحوال عند مليون و100 أو 200 ألف برميل تقريباً.

وقالت الغرفة التي تعنى بالدفاع عن مصالح قطاع الطاقة في القارة السمراء إنه برغم ذلك، فإن ليبيا قد تشهد نمواً في قدرتها الإنتاجية خلال العام 2023.

وحالت الانقسامات السياسية والأمنية في ليبيا دون استقرار الإنتاج، بعد انهيار الإمدادات في منتصف أبريل الماضي عندما أجبرت تظاهرات على إغلاق العديد من مواقع النفط ومحطات التصدير.

كما رجح التقرير أن تشهد ليبيا أقصى نمو نفطي على المدى المتوسط مقارنة بالعام 2022 شرط أن تهدأ النزاعات الداخلية، ووفق التقديرات قد يصل إنتاج ليبيا إلى 1.3 مليون برميل يومياً في 2023.