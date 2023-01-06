الذهب يتجه لمكسب أسبوعي جديد مع تسليط الضوء على بيانات الوظائف الأمريكية

ليبيا الاقتصادية

ارتفعت أسعار الذهب اليوم متجهة لتحقيق ثالث مكاسب أسبوعية على التوالي، إذ ينتظر المستثمرون تقريرا رئيسيا للوظائف في الولايات المتحدة لتحديد موقف الفيدرالي الأمريكي إزاء رفع أسعار الفائدة.

وصعد المعدن النفيس في المعاملات الفورية 0.3 % إلى 1838.38 دولار للأونصة، كما زادت الأسعار نحو 0.8 % خلال الأسبوع، فيما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 % إلى 1843.80 دولاراً للأونصة.

ويتحول تركيز السوق إلى بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية المقرر أن تصدرها وزارة العمل الأمريكية اليوم الجمعة. وانخفضت عوائد السندات القياسية لأجل عشر سنوات خلال اليوم .