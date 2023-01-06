النفط يواصل مكاسبه بفضل تراجع مخزونات الوقود الأمريكية

ليبيا الاقتصادية

ارتفعت أسعار النفط نحو 1 % اليوم لتواصل تحقيق مكاسب بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الوقود في أعقاب العاصفة الشتوية التي اجتاحت الولايات المتحدة نهاية العام الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتا، أو 1 % ، إلى 79.48 دولاراً للبرميل، بعدما صعدت 85 سنتا إلى 78.69 دولار عند التسوية بالأمس، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتا، أو 1.1 % ، إلى 74.47 دولاراً للبرميل، وكانت قد سجلت ارتفاعا 83 سنتا إلى 73.67 دولار عند التسوية في الجلسة السابقة.