اقتصاد

النفط يواصل مكاسبه بفضل تراجع مخزونات الوقود الأمريكية

تم النشر منذُ 51 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

ارتفعت أسعار النفط نحو 1 % اليوم لتواصل تحقيق مكاسب بعد أن أظهرت بيانات انخفاض مخزونات الوقود في أعقاب العاصفة الشتوية التي اجتاحت الولايات المتحدة نهاية العام الماضي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 79 سنتا، أو 1 % ، إلى 79.48 دولاراً للبرميل، بعدما صعدت 85 سنتا إلى 78.69 دولار عند التسوية بالأمس، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتا، أو 1.1 % ، إلى 74.47 دولاراً للبرميل، وكانت قد سجلت ارتفاعا 83 سنتا إلى 73.67 دولار عند التسوية في الجلسة السابقة.

الوسوم

أسعار النفط اقتصاد العالم الذهب الأسود النفط خام برنت ليبيا الاقتصادية مخزونات الوقود الأمريكية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا الاقتصادية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك