ازمة وارتباك في السوق السوداء.. ومفاجأة في سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الجمعة

استقر سعر الدولار الأمريكي اليوم الجمعة 6 يناير 2023 أمام الجنيه المصري في ماكينات تغيير العملات التي تتواجد في الشوارع، والميادين، والمولات الكبرى، والمناطق السياحية، نظرًا لعطلة بعض البنوك الأسبوعية يومَي الجمعة والسبت، وذلك وفقًا لآخر التعاملات الرسمية لعدد من البنوك الحكومية والخاصة.

اسعار صرف الدولار في البنوك المصرية

سعر صرف الدولار في البنك المصري الخليجي: 27.15 جنيه للشراء، 27.25 جنيه للبيع.

سعر صرف العملة الأمريكية في بنك البركة: 27.15 جنيه للشراء، 27.25 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية: 27.15 جنيه للشراء، 27.25 جنيه للبيع.

سعر العملة الخضراء في بنك قناة السويس: 27.15 جنيه للشراء، 27.25 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك المركزي: 27.011 جنيه للشراء، 27.113 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في بنك بلوم مصر: 27 جنيها للشراء، 27.10 جنيه للبيع.

سعر صرف الدولار في البنك التجاري الدولي: 27 للشراء، 27.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في المصرف العربي الدولي: 27 جنيها للشراء، 27.10 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري: 26.95 جنيه للشراء، و27 جنيها للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر: 26.95 جنيه للشراء، 27 جنيها للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي: 24.44 جنيه للشراء، 24.51 جنيه للبيع.

أسعار العملات الأجنبية في مصر

سعر الدولار اليوم في مصر: سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم أمام الجنيه المصري 27.20 جنيه.

سعر اليورو الأوروبي اليوم في مصر: سجل سعر صرف اليورو اليوم أمام الجنيه المصري 28.66 جنيه.

سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر: سجل سعر صرف الجنيه الإسترليني اليوم أمام الجنيه المصري 32.45 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر: سجل سعر صرف الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري 7.24 جنيه.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر: سجل سعر صرف الدينار الكويتي اليوم أمام الجنيه المصري 88.70 جنيه.

سعر الدينار الأردني اليوم في مصر: سجل سعر صرف الدينار الأردني اليوم أمام الجنيه المصري 38.35 جنيه.

سعر الريال القطري اليوم في مصر: سجل سعر صرف الريال القطري اليوم أمام الجنيه المصري 7.47 جنيه.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم في مصر: سجل سعر صرف الدرهم الإماراتي اليوم أمام الجنيه المصري 7.41 جنيه.