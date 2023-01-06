الدولار يستقر قرب أعلى مستوى في شهر بعد بيانات سوق العمل الأمريكية

ليبيا الاقتصادية

استقر مؤشر الدولار بالقرب من أعلى مستوى في نحو شهر اليوم، وسط توقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الأمريكي على مسار الرفع الحاد لأسعار الفائدة.



ومقابل سلة من العملات قفز مؤشر الدولار 0.9 % إلى أعلى مستوى في شهر تقريبا عند 105.27 خلال الليل. كما يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بأكثر من 1.5 % ، وهي الأكبر منذ سبتمبر، إذ أدى ارتفاع الدولار لهبوط الجنيه الإسترليني لأدنى مستوى في ستة أسابيع عند 1.1873 دولار خلال الليل. وسجل في أحدث تعاملات ارتفاعا 0.12 % إلى 1.1922 دولار.

وانخفض اليورو 0.8 % إلى أدنى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع عند 1.0515 دولار في الجلسة السابقة، وكان مستقرا في أحدث تداول عند 1.0519 دولار، كما ارتفع الدولار مقابل الين الياباني 0.6 % ليسجل أعلى مستوى في أسبوع عند 134.045 ين، وسجل في أحدث تعاملات 133.44 ين.

وتحول الأسواق انتباهها الآن إلى تقرير الوظائف في القطاعات غير الزراعية والمقرر صدوره في وقت لاحق اليوم الجمعة، وتوقع اقتصاديون إضافة الاقتصاد الأمريكي 200 ألف وظيفة في ديسمبر.