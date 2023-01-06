الحكومة تبحث استئناف مشروع إنشاء صالة جديدة بمطار طرابلس الدولي

بحث رئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أمس الخميس 5 يناير 2023، مع وزير المواصلات محمد الشهوبي، وبحضور رئيس جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات، ورئيس مصلحة الطيران المدني، إنطلاق مشروع إنشاء صالة جديدة بمطار طرابلس الدولي، ومتابعة القضايا المتعلقة بمصلحة الطيران المدني.

يذكر أنه تم توقيع عقد إنشاء محطة ركاب جديدة بمطار طرابلس الدولي عام 2017، بين وزارة المواصلات وائتلاف مجموعة شركات “إينياس” الإيطالية، بمساحة 21000 متر مربع، وبقدرة استيعابية تقدر بـ 4.5 مليون مسافر سنوياً، مع موقف سيارات يسع 1300 سيارة، بقيمة 79 مليون يورو.