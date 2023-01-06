خاص.. مصدر لصدى: هذه أسباب محاولات تمكين الدليمي رسمياً كرئيس للوطنية لمكافحة الفساد

أوضح مصدر لصحيفة صدى الاقتصادية بأن المتنفذين بحكومة الوحدة الوطنية يضغطون لتمكين اللجنة المؤقتة بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد برئاسة “عمر الدليمي” .

وأكد المصدر أن محاولات تمكين الدليمي من مهامه رسمياً كان نتاج كشف الهيئة لعدد من قضايا الفساد التي تطال الوزراء ومسؤولين آخرين وبعد عزم الهيئة لتطبيق معايير مؤشرات الفساد على مؤسسات الدولة وفق قوله.

وأوضح المصدر أن قرار تأسيس اللجنة المؤقتة الصادر عن مجلس النواب أوضح أن اختصاصات اللجنة محدودة لتسوية أوضح الموظفين بالهيئة فقط.

وأضاف المصدر أن اللجنة المؤقتة قامت بتشكيل لجنة لاستلام رئاسة الهيئة ،مضيفاً أن اللجنة قامت باقتحام متكرر لمقر الهيئة بالعاصمة طرابلس خلال الاسبوع الماضي مستعينين بمجموعة مسلحة.

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