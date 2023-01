عام 2022 هو الأعلى على مستوى الإيراد والإنفاق العام.إليكم الفارق بين الإنفاق في عامي 2021 و2022

كشف مصرف ليبيا المركزي عن وجود تباين في إيراد ليبيا وإنفاقها، وارتفاعا في الضرائب، ونفقات تسييرية أكثر، بين بيانات تقرير عام 2022 وتقرير العام 2021.

إيرادات ونفقات

فقد حقق عام 2022 إيرادات بلغت نحو 134 مليار دينار بارتفاع عن إيرادات العام 2021 التي سجلت 105 مليار دينار.

النفقات بلغت خلال 2022 ما يقارب 128 مليار دينار، فيما كان الإنفاق في 2021 ما يقارب 86 مليار دينار.

فرق النفقات

فروقات سجلت أيضا بين العامين فيما يتعلق بمعدلات الإنفاق التي بلغت في العام 2021 نحو 86 مليار دينار فيما سجل بيان العام 2022 قفزة في النفقات بلغت نحو 129 مليار دينار

ارتفعت كذلك نفقات الباب الأول للمرتبات خلال عام 2022 التي سجلت وفق بيان المركزي نفقات بقيمة أكثر من 47 مليار دينار بفارق 14 مليار دينار ونصف مليار دينار عن عام 2021 الذي سجل أكثر من 33 مليار دينار.

2022.. ضرائب أعلى

كما ارتفعت قيمة تحصيل الضرائب عام 2022 إلى 1.4 مليار دينار بعدما سجلت في العام 2021 نحو 797 مليون دينار فقط.

هبوط إيرادات الجمارك

عام 2022 سجل هبوطا في إيرادات الجمارك التي سجلت 211 مليون دينار بانخفاض بلغ نحو مئة مليون عن عام 2021 الذي سجل 311 مليون دينار، وأكد المركزي أن هذه القيم متدنية وغير متوافقة مع الاعتمادات المستندية المرفوعة.

عجز في النقد الأجنبي

ما تم توريده من نقد أجنبي إلى خزائن المركزي في العام الماضي بلغ أكثر من 27 مليارا وبلغت استخدامات النقد الأجنبي 28 مليارا ونصف المليار دولار، وسجل عجزا بقيمة 1.2 مليار دولار.

بينما كان ما تم توريده عام 2021 من النقد الأجنبي نحو 23 مليار دولار وبلغت قيمة الاستخدامات 24 مليارا ونصف المليار دولار، وبلغ العجز المسجل حينها 1.9 مليار دولار .

زيادة نفقات الدعم

بين العامين سجل البيان ارتفاعا بقيمة مائة مليون دينار في نفقات باب الدعم الرابع حيث سجل عام 2021 نفقات 17.4 مليار دولار، وعام 2022 بلغت النففات 17.5 مليار دولار.

2022 .. نفقات تسييرية أكثر

كما سجل ارتفاع بين العامين بقيمة مليار دينار في مصروفات باب النفقات التسييرية، فقد بلغ الإنفاق على هذا الباب في عام 2022 9 مليار دينار، بينما كان في عام 2021 8 مليار دينار.

ميزانية النفط

عام 2022 شهد تخصيص ميزانية استثئنائية لمؤسسة النفط وصلت إلى 34.3 مليار دينار وفق قرار صادر عن مجلس حكومة الوحدة خلال شهر أبريل من العام الماضي.

سيولة مالية أكثر

المصرف المركزي أكد أن السيولة النقدية الموزعة على المصارف التجارية العام الماضي 2022 بلغت أكثر من 46 مليار دينار، بينما كان الذي وزع خلال العام 2021 ما قيمته 35 مليارا

المصدر: مصرف ليبيا المركزي + ليبيا الأحرار

