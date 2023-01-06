النفط يتراجع إلى 78.5 دولار بفعل ضعف التوقعات الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

تراجع النفط اليوم بعد ارتفاعه في التعاملات المبكرة إذ تأثرت الأسعار بقوة الدولار وضعف التوقعات الاقتصادية إلا أن الآمال في ارتفاع الطلب الصيني حدت من الخسائر.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 24 سنتا، أو 0.3 في المائة، لتصل إلى 78.45 دولاراً للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 24 سنتا، أو 0.33 في المائة، إلى 73.43 دولاراً للبرميل.

وجاء الارتفاع بعد بيانات اقتصادية أظهرت أن سوق العمل في الولايات المتحدة ما زال عدد الوظائف بها أكبر من عدد الباحثين عنها، الأمر الذي قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لمواصلة رفع أسعار الفائدة بمعدلات كبيرة.