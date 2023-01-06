اقتصاد

إطلاق المنصة الوطنية للخبراء لتسهيل آليات التواصل

تم النشر منذُ 45 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية
مصدر الخبر / قناة ليبيا الاقتصادية

ليبيا الاقتصادية

أطلق المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي عبر موقعه الإلكتروني المنصة الوطنية للخبراء، وذلك لتسهيل آليات التواصل مع الاستشاريين والخبراء داخل وخارج البلاد، بناءً على رؤية المجلس “مؤسسة رائدة تقود التغيير نحو الاستقرار والتنمية وبناء الدولة”.

يأتي ذلك من خلال تقوية شبكة من العلاقات بين المجلس والخبراء للاستفادة من المعارف والخبرات التي لديهم في مجال التنمية نحو بناء ليبيا المستقبل. وحضر إطلاق المنصة كل من المدير العام للمجلس و رئيس مجلس إدارة مصلحة الاحصاء والتعداد ومندوبين عن وزارة التخطيط والهيئة العامة للمعلومات ومصلحة الجمارك ومجلس رجال الأعمال، بالإضافة إلى مندوب عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ومندوب عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID و عدد من مندوبي البنك الدولي عبر تقنية الزوم.

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قناة ليبيا الاقتصادية

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