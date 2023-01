المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي يطلق عبر موقعه الإلكتروني “المنصة الوطنية للخبراء”

أطلق المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي أمس الخميس عبر موقعه الإلكتروني “المنصة الوطنية للخبراء”، وذلك لتسهيل آليات التواصل مع الاستشاريين والخبراء داخل وخارج البلاد.

وحضر حفل إطلاق المنصة المدير العام للمجلس ورئيس مجلس إدارة مصلحة الاحصاء والتعداد ومندوبين عن وزارة التخطيط والهيئة العامة للمعلومات ومصلحة الجمارك ومجلس رجال الأعمال، بالإضافة إلى مندوب عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي “UNDP” ومندوب عن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية “USAID” وعدد من مندوبي البنك الدولي عبر تقنية الفيديو.

ويأتي إطلاق هذه المنصة ضمن رؤية المجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي “مؤسسة رائدة تقود التغيير نحو الاستقرار والتنمية وبناء الدولة”، وذلك من خلال تقوية شبكة من العلاقات بين المجلس والخبراء للاستفادة من المعارف والخبرات التي لديهم في مجال التنمية نحو بناء ليبيا المستقبل.

